Siniestro vial: motociclista fue trasladada al Hospital con lesiones

Pasadas las 17:30hs. se produjo en Avda. San Martín y Avda. Sarmiento un incidente donde estuvo involucrado un vehículo Volkswagen y un ciclomotor conducido por una joven. Según afirmó el conductor del rodado de mayor porte a nuestra radio, venía circulando por la arteria principal de acceso a la ciudad en sentido noreste-sudeste y al doblar hacia la derecha para tomar por Avda. Sarmiento la moto que venía detrás (aparentemente también pretendía girar a Sarmiento) habría quedado entre el vehículo y el cordón de la vereda provocando la caída de la joven que fue trasladada por el servicio SAME con algunas contusiones. Intervino Policía Comunal y Dirección de Tránsito Municipal que interrumpió de inmediato la circulación en el mencionado lugar.

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