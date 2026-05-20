Torneo Pre-Federal: El Taladro se la juega en Saladillo

Enfrenta esta noche desde las 19:30hs. a Oro Verde de la vecina ciudad. El “Verde” necesita sumar luego de su empate de local ante Alumni de 25 de Mayo. El partido será transmisión de la radio FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

Por la tercera fecha de la zona 3 del Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana Sub Región Sur, hoy a las siete y media de la noche de este otoño 2026, El Taladro de Las Flores incursionará en un reducto difícil ante Oro Verde, equipo saladillense que por primera vez en su historial participa en este tipo de torneos de ascenso del Consejo Federal de AFA.

El conjunto de nuestra ciudad, que dirige técnicamente Gonzalo Aparicio, en su primera presentación de local en el torneo, demostró que tiene posibilidades para dar pelea.

Por su parte, el conjunto de Saladillo, llega motivado a este encuentro debido a su gran victoria de visitante ante Alumni de 25 de Mayo, a quien venció por 3 a 1 hace quince días atrás.

Se espera esta noche un gran marco de público en la vecina ciudad para presenciar este encuentro que terminará por cumplimentar la primera rueda del grupo 3.

El partido entre Oro Verde y El Taladro, será transmisión central de la radio FM ALPHA 91.5.

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