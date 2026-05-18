Picardía criolla: “Vendía secadores de ropa solar y entregaba una soga”

Un hombre vendía «secadores de ropa impulsados por energía solar», con testimonios, lenguaje técnico y promesas de tecnología de vanguardia.

Sin embargo, una vez que la gente concretaba la compra, les llegaba una soga para tender la ropa.

Y aunque parezca absurdo, no era mentira: el sol seca la ropa, como siempre lo hizo. Solo tomó algo básico y lo envolvió en palabras complejas para hacerlo parecer innovación y funcionó.

Fuente: La Gaceta del oeste Chivilcoy

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