Destacada actuación de la escuela TAEKWON-DO A.A. Juventud Unida

El pasado sábado 16 se llevó a cabo el 14° edición del Encuentro Deportivo en Capilla del Señor, un evento que reunió cerca de 100 competidores de diversas categorías y edades en las disciplinas de Lucha y Forma.

La delegación de Las Flores, representada por la escuela Taekwon-Do Juventud Unida y la dirección del profesor José Gutiérrez, completó una jornada consagratoria, regresando a la ciudad con resultados sumamente favorables que reflejan el gran nivel técnico y el constante trabajo de sus alumnos.

El evento no solo se destacó en el plano competitivo, sino también en el humano. Los jóvenes deportistas estuvieron acompañados por un gran marco de padres, familiares y público en general, quienes brindaron su apoyo desde las tribunas, transformando la jornada en una verdadera fiesta del deporte y la familia.

El medallero florense

La escuela cosechó una importante cantidad de podios gracias al esfuerzo de sus competidores en sus respectivas categorías:

* Noa Guaini(Cinturón Amarillo) : 🥇Oro en Lucha y Forma

* Santiago Guaini(Blanco Punta amarillo) : 🥈Plata en Lucha y🥇Oro en Forma

* Teo Lejarza(Blanco Punta Amarillo): 🥇Oro en Lucha 🥈Plata en Forma.

* Soledad Raineri(Blanco Punta Amarillo): 🥇Oro en Lucha y Forma.

* Thomas Rivas(Blanco): 🥇Oro en Forma y Coreografía Adaptado.

* Francisco Stuer(Blanco Punta Amarillo): 🥇Oro Forma 🥉Bronce en Lucha.

* José Gutiérrez(Cinturón Negro I Dan): 🥈Plata en Forma 🥈 Plata en Lucha.

Con estos logros, Taekwondo Juventud Unida reafirma su compromiso con la formación de atletas locales, dejando una vez más el nombre de Las Flores en lo más alto de la región. ¡Felicitaciones a todo el equipo!

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