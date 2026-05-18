18 de mayo de 2026

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¡A reforzar los abrigos!: la semana inicia con temperaturas bajo cero

13 horas atrás Fm Alpha

(imagen AI) El Servicio Meteorológico Nacional confirmó a través de su pronóstico un inicio de semana bien «invernal» para nuestra ciudad. El lunes se estima una mínima de 2 grados bajo cero y una máxima de 16 grados con cielo despejado. El martes la temperatura mínima será de 1 grado bajo cero y la máxima llegará a los 18 grados. Recién el miércoles la mínima será de 4 grados y la máxima de 14 grados con cielo parcialmente despejado. En definitiva, lunes y martes…¡A buscar más abrigo!.

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