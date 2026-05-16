16 de mayo de 2026

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Ajedrez: se disputa una nueva fecha del Gran Prix en Juventud Deportiva

1 minuto atrás Fm Alpha

(foto archivo) La Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, organiza la tercera etapa del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires que se llevará a cabo este domingo, a partir de las 10 horas, en las instalaciones del Club Juventud Deportiva. Intervendrán un número interesante de ajedrecistas de las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-15, Sub-18 y Libres; representando a Pehuajó, Bolívar, Olavarría, La Madrid, Azul, Tandil, Rauch, Ranchos, General Belgrano, Monte, Saladillo, 25 de Mayo, 9 de Julio, Chivilcoy, Chacabuco, Junín, Lincoln y Las Flores, entre otras localidades. Se empleará el sistema suizo a 7 rondas, con un tiempo de reflexión de 12 minutos más 3 segundos por jugada, debiendo consignarse que los cinco primeros de sus respectivas divisiones recibirán trofeos, como así también el mejor local y la mejor dama.

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