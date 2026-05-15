Caso Jorgelina Dambrosio en el HCD: Fuertes planteos sobre tablas y pedidos de separación de cargos

Si bien fue una sesión con varios puntos, lo centralizado se dio ante el pedido de apartamiento de los secretarios de Salud y de Obras públicas.

Los expedientes 79 y 80 del bloque libertario, trata de los funcionarios que están a cargo de la cartera de salud; farmacéutico Eduardo Zapata y el de obras públicas ingeniero Javier Arreyes. Antes del inicio de los temas mencionados, Román Caputo del oficialismo, solicitó la moción de preferencia por ser asuntos entrados en las últimas 48 hs. Del cual fue por unanimidad.

Laura Caraminola de LLA:

“Acá hay responsabilidades políticas y no le vamos a fallar a la gente…”

“Hoy este HCD tiene la responsabilidad de tratar un proyecto donde se evalúe la separación del cargo al secretario de salud municipal, hablo desde la impotencia, porque hay una familia destruida, hay vecinos con miedo, se eligió proteger relatos antes de escuchar reclamos, los vecinos hablaban desde hace años de las ratas, el abandono, la verdad es que si después de escuchar el dolor, cansancio y reclamo el día de la banca abierta no somos capaces de discutir responsabilidades políticas probablemente tengan razón, nos están pidiendo coraje para hacernos cargos de lo que está pasando, no para hacer silencio, no necesitamos colgarnos de un ningún reclamo, acá vinieron los vecinos, hablaron y solicitaron el apartamiento, no vamos a callarnos para quedar bien. Durante la banca abierta los vecinos de la comunidad nos conmovieron a todos y pidieron algo muy concreto -responsabilidades- ¿Qué hacemos después de escuchar todo eso? ¿Hacemos como que no pasó nada? Si después de escuchar semejante reclamo, no hacemos nada, estamos fallándole a la gente. Durante años se quiso instalar que reclamar está mal. Que de un lado están los buenos y los malos son los que reclamamos, pero acá hay responsabilidades políticas y no debemos fallarle a la gente…” Remarcaba.

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Concejal Román Caputo por Todos por Las Flores:

“Si hubo responsabilidad por parte del funcionario de salud, se tiene que ir…”

“Expreso mis condolencias a la familia que hoy está presente, contar y demostrar y comprometerse en colaborar en lo que está a disposición de nosotros, estamos representando una banca, a ustedes y a una fuerza política. Estamos para estar al servicio de la ciudadanía, lo que hacemos es presentar un proyecto de decreto porque creemos que debemos ocuparnos del tema. Nos tenemos que regir por la ley orgánica de las municipalidades, el camino legal, el que corresponde, el que le dará una respuesta a la familia, podemos presentar proyectos pero no podemos ni poner ni sacar funcionarios, la decisión es del ejecutivo, podemos aprobar o no el proyecto de LLA, lo necesario es que vengan los funcionaros responsables, el secretario de salud y el de obras públicas para dar explicaciones al cuerpo en general y poder determinar nosotros escuchando la posición como también como escuchamos a la familia y los vecinos en la banca abierta y nos pudimos poner de su lado y comprender el dolor que sienten, también escuchar a los funcionarios para poder tomar noción de la acciones que se llevaron adelante…o la inacción …”

AUDIO DE ROMAN CAPUTO

Damiana Torreta de Adelante Juntos pide por la presencia en el recinto del intendente en uso de licencia Alberto Gelené.

“Nosotros presentamos un decreto de convocatoria, porque no puede quedar fuera de esta discusión que venga a dar explicaciones el intendente Alberto Gelené en uso de licencia. Licencia que no le exime de responsabilidad que ha tenido durante 6 años desde que asumió en el 2019. Periodo en que repetida veces, la familia de Jorgelina, vecinos han reclamado, este cuerpo deliberativo ha presentado proyectos relacionados con el abandono y el estado del canal abierto de 17 de octubre, consideramos que todas las iniciativas están bien, cuando se trata de explicar, pero poner el foco solo en los funcionarios -que por supuesto que tienen responsabilidad en este hecho- es quitarle la importancia que merece, también la explicación que necesitamos de quien era intendente durante esos 6 años…no queremos que venga a una plenaria que nos enteramos los 14, lo convocamos para que venga una sesión especial y vamos a invitar a la familia, para que hable ante todos y de las explicaciones para saber si hubo recursos destinados a ese zanjón…”

AUDIO COMPLETO DE DAMIANA TORRETA

Laura Caraminola sobre Obras Publicas: “La verdadera pregunta es, ¿Por qué se esperó tanto para hacer la tarea?”

“Este proyecto no nace de una pelea política, nace del hartazgo de vecinos que durante años reclamaron respuestas, frente a las promesas incumplidas para un barrio como el 25 de Mayo que no apareció de un día para el otro, los problemas no empezaron ayer, este reclamo viene desde hace 5 años. 5 años conviviendo con el abandono, 5 años sintiendo que nadie los escucha, y mientras tanto, ¿qué hacia el intendente? prometer, anunciar, postergar y actualmente seguimos igual, el entubamiento fue prometido por el intendente, los vecinos escucharon los anuncios, los plazos, los compromisos, y los años pasaron y la obra nunca llegó, ahora vemos publicaciones, intentado justificar tiempos administrativos, como si eso pudiera borrar tiempos de abandono y años de reclamos ignorados y la verdad es que es imposible ponerse en el lugar de la familia, es imposible…la verdadera pregunta es, ¿Por qué se esperó tanto para hacer la tarea?, para hacer el entubamiento, porque se actúa cuando todo explota, ¿porque durante años los vecinos tuvieron que vivir con zanjones a cielo abierto…?

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