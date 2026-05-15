Cecilia Sabathie es la nueva secretaria general del SUTEBA Las Flores
Con un amplio apoyo, la docente fue elegida secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), en la elección llevada a cabo el pasado miércoles en nuestra ciudad. Sabathie encabezó la lista Celeste Unidad y reemplazará a la profesora Pamela Zarlenga tras dos mandatos consecutivos. La acompañarán como secretaria general adjunta y formación política sindical Claudia Cabrera, secretario gremial, Javier Felice, secretaria de organización, Yessica Funes y secretario de educación, Rogelio Díaz, entre otros.
Ahora María Laura Torre. Sin Roberto Baradel en la boleta por primera vez en 20 años, la lista Celeste y Violeta retuvo la conducción de SUTEBA, el principal sindicato docente de la provincia de Buenos Aires. Con el 80% de las mesas escrutadas, el oficialismo ganó con el 76% de los votos. La nueva secretaria general será María Laura Torre, quien tendrá el desafío de suceder al histórico dirigente en un contexto de baja del poder adquisitivo y reforma laboral. Lejos quedó la lista Multicolor, cercana a la Izquierda, con el 19% y la Azul y Blanca, que envuelve a la Corriente Clasista Combativa y al Partido Comunista Revolucionario, con el 4%.