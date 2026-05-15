15 de mayo de 2026

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Bomberos Voluntarios: se realizó una capacitación sobre autos eléctricos/híbridos

3 horas atrás Fm Alpha
Se realizó días pasados en la sede del cuartel una capacitación sobre autos eléctricos/híbridos para conocer mejor estas nuevas tecnologías en caso de alguna emergencia. La institución agradeció a los vecinos Mauro del Picolo y Alejandro Martín Reyes Lara quienes cedieron sus vehículos para la correspondiente demostración. «Gracias a ésto estaremos mejor preparados para responder ante cualquier emergencia», indicaron desde Bomberos.

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