Bomberos Voluntarios: se realizó una capacitación sobre autos eléctricos/híbridos

Se realizó días pasados en la sede del cuartel una capacitación sobre autos eléctricos/híbridos para conocer mejor estas nuevas tecnologías en caso de alguna emergencia. La institución agradeció a los vecinos Mauro del Picolo y Alejandro Martín Reyes Lara quienes cedieron sus vehículos para la correspondiente demostración. «Gracias a ésto estaremos mejor preparados para responder ante cualquier emergencia», indicaron desde Bomberos.