15 de mayo de 2026

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Comunicado Bloque de Concejales Todos X Las Flores

4 horas atrás Fm Alpha

Ayer tuvimos una de las sesiones más difíciles desde que estamos en la política. Intentar comprender el dolor de los familiares, que afecta a toda la comunidad por un fallecimiento en nuestra ciudad, realmente nos deja a todos, sin importar el color político, con un profundo sinsabor. Ayer presentamos un proyecto para solicitar explicaciones al Secretario de Obras Públicas y al Secretario de Salud. También pedimos que se inicie una investigación interna en base a lo que todos sabemos que ocurrió. Nunca votamos en contra del proyecto de apartamiento de funcionarios (que, por otra parte, es facultad exclusiva del Ejecutivo). Con nuestra abstención, no dimos el tratamiento sobre tablas para que ambos proyectos quedaran en comisión plenaria y pudieran ser tratados junto con el proyecto de este bloque antes mencionado y el proyecto presentado por el bloque Adelante Las Flores, también ingresado ayer y relacionado con el tema en cuestión. Reiteramos: no votamos en contra. Ambos proyectos siguen en curso dentro del ámbito legislativo. Pretendemos que, una vez determinadas las responsabilidades, se aparte a quien corresponda. Sabemos que los tiempos de la política y de la gestión muchas veces no son los esperados, y nuevamente entendemos el dolor que eso genera. Los proyectos de apartamiento de funcionarios quedaron para ser analizados en una sesión plenaria que se realizará la próxima semana. Allí serán tratados junto con los otros dos proyectos mencionados, para que todo el cuerpo de concejales pueda analizarlos y vuelvan a tratarse en la próxima sesión. No queremos ser salvavidas de nadie. Si, nos queda claro que debemos seguir y respetar los pasos institucionales, utilizando las herramientas y facultades que tenemos como institución y como concejales.

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