Torneo Pre-Federal: Ferro casi lo gana en Bartolomé Bavio

Los albicelestes igualaron 0 a 0 ante Racing de la localidad de General Mansilla. En el minuto 40 del segundo tiempo le anularon el gol al delantero Enzo Castro tras un centro bien ejecutado por Sergio Cenzano. El equipo florense estuvo cerca de la victoria y demostró que también se hace fuerte de visitante. El miércoles 27 de mayo, por la tercera fecha del Pre-Federal, viajará a Angel Etcheverry, localidad del Partido de La Plata.

(Por Flavio Iacomini)

Poco más de diez años atrás, en 2016, le anularon un gol al “siete bravo” de Elio Cabrera cuando definía muy bien habilitado en el mismo arco donde el pasado miércoles por la noche se repitió la escena.

Esta vez, el 13 de mayo de 2026, el centro del “Cuiza” Sergio Cenzano vino combado desde la derecha. Enzo Castro, la flamante incorporación ferroviaria, hacía su debut y tras el envío, convertía de cabeza en el segundo palo.

Un defensor del conjunto de Racing del partido de Magdalena, habilitaba a sus rivales junto al poste izquierdo parado en la línea. Castro, ex jugador Villa Mitre de Bahía Blanca y del Iraklis Larisa del fútbol griego, pero ya por primera vez con la camiseta albiceleste sobre su piel, definió con golpe de cabeza y comenzó la carrera del festejo.

El árbitro del encuentro, anuló la conversión y Ferrocarril Roca se quedó con las ganas de traerse una muy buena victoria de Bartolomé Bavio.

Racing jugó con 10 jugadores durante gran parte del partido ante la expulsión de su número cinco por una fuerte infracción sobre Lucas “Nani” Valdéz.

Un partido donde el conjunto de nuestra ciudad lució firme defensivamente y exhibió su experiencia en este tipo de torneos del Consejo Federal de AFA.

Luego de la igualdad ante Racing de Bavio por la zona 4 del Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana, el equipo que dirige Juan Cruz Candina, el próximo miércoles no jugará porque quedará con fecha libre. Su próximo compromiso en este torneo clasificatorio para el Federal del Interior 206-2027, será el 27 de mayo, cuando en el inicio de la segunda rueda deba viajar de nuevo para jugar de visitante ante Unión Vecinal Etcheverry, equipo de la Liga Chascomunense de Fútbol.

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