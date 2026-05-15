La Buena Noticia: Con una inversión de US$220 millones, se inauguró el parque solar más grande del país

En la jornada de este jueves y con una incómoda visita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se concretó la conexión y El Quemado ya produce 305 MW, lo que lo convierte en el proyecto de energía solar más grande del país, superando en capacidad al emblemático parque Cauchari de Jujuy. Con el mismo, la provincia superó los 700 MW de potencia generada a partir de energías limpias y acelera su carrera al GW que la gestión de Alfredo Cornejo se ha puesto como objetivo. El parque fotovoltaico fue llevado adelante por YPF Luz, la rama eléctrica de la compañía tras haber sido adquirido en 2023 a Emesa, la Empresa Mendocina de Energía. Además, se convirtió en el primer proyecto que adhirió al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el primero en en ser inaugurado bajo el mismo. Como lo han mencionado desde YPF Luz, responsables del proyecto, su construcción y puesta en marcha demandó una inversión de US$ 220 millones. En total se colocaron 511.000 paneles fotovoltaicos bifaciales en 18 meses, con más de 400 personas en el pico de obra, de los cuales el 87% fueron locales.Cuenta con una superficie de más de 600 hectáreas y se encuentra ubicado en Las Heras, a 53 kilómetros de la Ciudad y a 13 de la localidad de Jocolí, por un ingreso de la RN 40 en el km 3.352. Este nuevo parque generará energía equivalente al consumo de más de 233.000 hogares argentinos, es decir, suficiente para cubrir la demanda de todos los hogares de la Ciudad de Mendoza, y de los departamentos de Las Heras y Levalle. Asimismo, su energía será comercializada en el Mercado a Término de Energía (MAT) para abastecer a empresas, industrias y distribuidoras de todo el país. Para el mes de diciembre de 2025 logró duplicar su producción y sumó 200 MW. En esta etapa se realizó la energización del parque, es decir, la conexión de la nueva estación transformadora El Quemado al SADI. Esta vinculación a la red inició la fase de comisionado, en conjunto a una serie de pruebas funcionales que fueron la antesala a la puesta en servicio y generación de energía. Finalmente, con la conclusión de la obra, el parque completó su capacidad instalada de 3005 MW y desde la próxima semana estará inyectando su máximo potencial a la red. Su control, así como el del resto de los parques solares de YPF Luz se controlará desde las oficinas de la compañía en Puerto Madero y en la operación estarán cuatro personas en la provincia.

Fuente: www.mdzol.com.