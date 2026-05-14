BM – jueves 14 de mayo

AJEDREZ: LA ESCUELA MUNICIPAL ORGANIZA LA TERCERA ETAPA DEL GRAN PRIX EN JUVENTUD DEPORTIVA La Secretaría de Deportes informa que el domingo 17 de mayo, a partir de las 10 horas en la sede del Club Juventud Deportiva, se llevará a cabo la tercera fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires con la organización de la Escuela Municipal de Ajedrez, que dirige el profesor Mario Orlando.

Intervendrán un número interesante de ajedrecistas de las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-15, Sub-18 y Libres; representando a Pehuajó, Bolívar, Olavarría, La Madrid, Azul, Tandil, Rauch, Ranchos, General Belgrano, Monte, Saladillo, 25 de Mayo, 9 de Julio, Chivilcoy, Chacabuco, Junín, Lincoln y Las Flores, entre otras localidades. Se empleará el sistema suizo a 7 rondas, con un tiempo de reflexión de 12 minutos más 3 segundos por jugada, debiendo consignarse que los cinco primeros de sus respectivas divisiones recibirán trofeos, como así también el mejor local y la mejor dama.

CHARLA “CONSTRUYENDO PUENTES. COMPRENDER EL AUTISMO DESDE UNA MIRADA PROFESIONAL” La Dirección de Discapacidad invita a la Charla gratuita que se realizará este viernes 15 de mayo a las 19 horas en la Secretaría de Educación (Av. Gral. Paz y Alem).

Objetivo:

Brindar herramientas teóricas y prácticas que permiten favorecer la detección, comprensión y acompañamiento desde una mirada profesional.

Se compartirán estrategias de intervención y recursos aplicables, tanto en ámbito terapéutico como educativo.

Destinatarios:

Profesionales de la Salud, Docentes, Terapeutas y Acompañantes Terapéuticos.

JUEGOS BONAERENSES 2026: NO TE QUEDES AFUERA!!! EL 15 DE MAYO CIERRA LA INSCRIPCIÓN La Secretaría de Deportes informa que hasta el 15 de mayo hay tiempo para inscribirse en los Juegos Bonaerenses 2026. Los profesores, docentes o delegados de cada institución deberán crear un usuario y presentar las listas de buena fe correspondientes para la etapa local, accediendo al enlace www.plenus.juegos.gba.gob.ar/login.

En tanto que, para interiorizarse del reglamento y la documentación oficial, deberán ingresar a www.juegos.gba.gob.ar.

Por informes dirigirse a las respectivas áreas, en el horario de 8 a 14:

– Secretaría de Deportes (Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, Fernanda Negrete 2244 467598),

– Dirección de Cultura (Av. Gral. Paz 570, Atahualpa Rodríguez 2244 424098)

– Adultos Mayores (Av. San Martín 480, Mariano Montes de Oca 2244 511245)

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