Autoriza la Secretaria de Energía a Distribuidora de Gas Las Flores para realizar el subsidio de garrafas.

La distribuidora florense ubicada en colectora J. Newbery y Moreno, recibió la habilitación de la Secretaria de Energía para vender la garrafa con el descuento correspondiente luego del tramite on line.

Nuevo subsidio al gas por garrafa: quiénes y cómo acceder al beneficio

El sistema de asistencia estatal para el consumo de gas envasado atraviesa un cambio estructural en la Argentina. A partir de este viernes 8 de mayo de 2026, comenzó a funcionar el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), una medida que reemplaza definitivamente al antiguo Programa Hogar. La principal novedad radica en la modalidad de cobro: el beneficio ahora se gestiona de forma digital y el reintegro se activa al momento de realizar la compra mediante billeteras virtuales y medios electrónicos de pago.

Este nuevo modelo busca agilizar el proceso y garantizar que la asistencia llegue directamente al usuario final sin intermediarios. Para ello, el Gobierno nacional habilitó el uso de las plataformas BNA+ (Banco Nación) y MODO, incluyendo a todos los bancos adheridos. Actualmente, ya existen cerca de 2.000 comercios en todo el país que aceptan esta modalidad de pago y aplican el descuento bajo la forma de reintegro inmediato en la cuenta del titular.

Nuevo subsidio a garrafas: montos, consumos y requisitos de acceso

El subsidio establece un valor de referencia de $9.593 por cada garrafa de 10 kilogramos. Sin embargo, la cantidad de unidades subsidiadas variará según la época del año para ajustarse a las necesidades climáticas de los hogares. Durante el período invernal (de abril a septiembre), el beneficio cubrirá dos garrafas por mes, mientras que en los meses de temperaturas más cálidas se reducirá a una sola unidad mensual.

Para poder acceder a este beneficio, los interesados deben cumplir con criterios específicos de vulnerabilidad socioeconómica:

Ingresos del hogar: Deben ser netos e inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según los parámetros del INDEC.

Certificaciones especiales: Pueden acceder hogares con un integrante titular de Certificado de Vivienda del ReNaBaP, veteranos de la Guerra de Malvinas con pensión vitalicia o personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Patrimonio: El sistema realiza cruces de datos con la AFIP. Quedan excluidos automáticamente quienes posean más de un inmueble o vehículos con una antigüedad menor a cinco años.

Garrafas: Cómo inscribirse en el nuevo registro (ReSEF)

Es fundamental destacar que el acceso al subsidio no es automático, ni siquiera para quienes percibían el antiguo Plan Hogar. Todos los usuarios deben completar de manera obligatoria su inscripción en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). El trámite se realiza de forma digital a través de la web oficial www.argentina.gob.ar/subsidios o mediante la aplicación Mi Argentina, en la sección de «Trámites».

La inscripción tiene carácter de Declaración Jurada y no posee una fecha límite de cierre; no obstante, el beneficio solo comenzará a acreditarse una vez que el usuario figure en el padrón y los datos sean validados mensualmente por el sistema SINTyS. Con este esquema, el Estado deja de intervenir en la fijación de precios máximos —permitiendo que la garrafa se venda a precio de mercado para evitar el desabastecimiento— y se enfoca en subsidiar directamente a la demanda de los sectores más vulnerables.

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