El Taladro igualó en su debut en el Pre-Federal

(foto archivo) Fue 0 a 0 el empate entre el “Verde” y Alumni de 25 de Mayo en el estadio “27 de abril” de Avellaneda y Vidal. El partido, fue el “bautismo de fuego” en los torneos de ascenso de AFA para la gran mayoría de los jóvenes futbolistas del conjunto que dirige Gonzalo Aparicio que fue bien acompañado por su público. El próximo miércoles, a las 19:30hs. el equipo de nuestra ciudad jugará de visitante en Saladillo ante Oro Verde.

(Por Flavio Iacomini)

Todavía la hinchada del “verde” se acordará de la chance que tuvo anoche Patricio Peñalva en el primer tiempo cuando quedó de frente al arco y tras su remate la pelota se fue por arriba del travesaño o cuando a poco del final El Taladro volvió a tener otra chance clara pero falló en la definición.

La noche no terminó redonda pero si hubo conformidad y alegría en el cuerpo técnico que conduce Gonzalo Aparicio, que decidió encarar el torneo con varios pibes de menos de 20 años que estuvieron a la altura de un experimentado rival venticinqueño como Alumni.

El Taladro, en el estadio «27 de abril», repitió su versión como la del domingo pasado por el torneo local ante Atlético. Se plantó en el cara o cuz y así como fue, también le vinieron, pero el arquero Juan Gaimaro con su seguridad resolvió bien las cosas de su arco. Precisamente el uno del verde le tapó una pelota de gol al nueve Enzo Montiel cuando enfrentó al arquero local dentro del área y perdió en el duelo con Gaimaro que tuvo una gran tapada con su mano izquierda.

El mediocampo fue zona de tránsito. Allí, Kevin Gentil, Francisco Negrete y Santino Rodríguez, se debatieron en la pelea por el control de la pelota ante Diego Armando Rivarola, Emir Carpinetti y Tomás Gutierrez , volantes de Alumni que intentaron hacer prevalecer su mayor experiencia en este tipo de torneos.

La habilidad del zurdo Wenceslao Rivas ubicado por la derecha y a de Patricio Peñalva, recostado mas por la otra banda, se complementó con un Juan María López que si bien se ubicó en la posición de nueve, también realizó corridas diagonales hacia los extremos para intentar salir de la pegajosa marca de los centrales Raúl Diez y Paul González.

El partido careció de especulación porque Alumni tuvo buenos pasajes en la segunda etapa cuando se animó más todavía para incursionar en el territorio del local. Buen trabajo defensivo de los centrales Gino Manganiello y Alan Patrault ante el oficio, sobre todo de Enzo Montiel y de Diego Rivarola Juniors, que en un par de ocasiones incomodaron con su andar por el área.

En los últimos quince minutos, El Taladro con Rocco Lemma y Santiago Orlando en cancha, fue mas incisivo y tuvo la chance mencionada antes del final. La actitud del juvenil equipo verde , mereció la aprobación también de su público que aplaudió a su equipo una vez finalizado el encuentro que fue arbitrado por el azuleño Lautaro Rodríguez.

Primer punto sumado y ahora el plantel de Gonzalo Aparicio la tendrá de nuevo difícil en su viaje del próximo miércoles a Saladillo.

Oro Verde, equipo qué por primera vez en su historial, incursiona en este tipo de torneos de ascenso de AFA, motivado por el gran respaldo de su gente y de su triunfo de visitante en 25 de Mayo, recibirá al verde el próximo miércoles a las 19:30hs.

El Taladro (0): Juan Gaimaro, Gino Manganiello, Nehuén Iancarelli, Valentín Depollier, Francisco Negrete, Alan Patrault, Santino Rodríguez, Kevin Gentil, Juan María López, Patricio Peñalva, Wenceslao Rivas. Relevos. Santino Bertholet, Michel Lizarraga, Alexis Espíndola, Rocco Lemma, Santiago Orlando, Fernando Montenegro, Braian Lorenzo. D.T: Gonzalo Aparicio. Ayudantes de campo: Fernando Di Pasquo y Juan Cazes.

Alumni de 25 de Mayo (0): Guillermo Lettieri, Paul González, Martín Sánchez , Emir Carpinetti, Raúl Diez, Diego Rivarola, Tomás Gutierrez, Enzo Montiel, Diego Armando Rivarola, Franco Gómez. Relevos: Agustín Dadona, Samuel López, Daniel Fachinelli, Braian Acosta, Tomás Villalba, Thiago Ferrari. D.T: Santiago Nerone. Ayudante de campo: Damián Salvatierra.

Arbitro: Lautaro Rodríguez. Líneas. Jorge Martínez y Claudio Chávez ( Azul).

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