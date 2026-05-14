La Buena Noticia: Mar del Plata volvió a exportar miel fraccionada a Estados Unidos

Tras más de dos décadas, Mar del Plata volvió a exportar miel fraccionada a Estados Unidos y reactivó este tipo de operaciones en el sector. El envío consistió en miel líquida multifloral, homogeneizada, pasteurizada y libre de gluten, presentada en baldes de 28 kg bajo la marca marplatense Miraflores. La exportación fue llevada adelante por el consorcio MDP Honey en conjunto con Tribal Trading Argentina SRL. Desde la Dirección General de Asuntos Agropecuarios del municipio resaltaron que los procesos de elaboración, fraccionamiento y adecuación para exportación se realizaron en establecimientos habilitados bajo normativa SENASA, con sistemas de calidad basados en HACCP, que garantizan condiciones de inocuidad, trazabilidad y cumplimiento de estándares internacionales. A su vez, este trabajo nace de la labor conjunta que realizan con productores y empresas de la Mesa Apícola Local, la cual permite articular capacidades productivas, comerciales y logísticas para concretar el acceso al mercado estadounidense. En ese sentido, el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, Guillermo Volponi señaló: “Continuamos acompañando al sector productivo en el desarrollo de este tipo de logros, impulsando acciones que fortalecen el agregado de valor en origen y la inserción en mercados internacionales. A través del trabajo articulado con los distintos actores de la cadena, promovemos herramientas, capacitaciones y espacios de vinculación que contribuyen a mejorar la competitividad y a fortalecer el desarrollo sostenible del sector apícola en el Partido de General Pueyrredon.” Por su parte, Luciano de la Canal, representante de Tribal Trading Argentina SRL, agregó: “Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado junto a MDP Honey. Encontramos un socio estratégico con un alto nivel de profesionalismo que permitió llevar adelante una operación sólida y confiable”. Además, Diego Pazos, presidente de IWIK S.A, señaló: “Este embarque confirma que desde Mar del Plata podemos volver a exportar miel fraccionada con los más altos estándares internacionales, generando valor en origen y fortaleciendo toda la cadena apícola regional”. El consorcio MDP Honey, integrado por IWIK S.A. (Adorada y Miraflores), EIRETE S.A. (La Colmena de Cristal) y MASCHWITZ DÍAZ S.A. (Grupo Terra Argentina y Pampa D’Oro), trabaja en el desarrollo de exportaciones de miel y productos apícolas con mayor valor agregado, promoviendo la integración del sector.

Fuente: La Capital (Mar del Plata)

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