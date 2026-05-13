Brutal pelea a la salida de un boliche: «La causa está en manos de la Justicia y los involucrados están procesados»

Lo confirmó a la 91.5 el director general de Protección Ciudadana, Hugo Gallardo. «Fue lamentable lo que ocurrió esa madrugada y es algo que no debería haber ocurrido. La causa ahora está a cargo de la Ayudantía Fiscal y quienes participaron de esa gresca están procesados y notificados. Ahora se deberá determinar la responsabilidad de cada uno», indicó. «Aquí lo destacable fue el rápido accionar del Centro de Monitoreo y las fuerzas de seguridad que acudieron al lugar. La policía está a la salida de los boliches y los bailes tratando de prevenir este tipo de hechos», explicó más adelante. En otro orden, Gallardo se refirió al robo calificado ocurrido en una vivienda de calle Sordeaux, donde delincuentes ingresaron a un domicilio, redujeron a sus moradores y se alzaron con una importante suma de dinero, teléfonos celulares y elementos de valor. «Está trabajando la Sub-DDI en el caso. Somos optimistas», añadió. Finalmente, contó detalles de la investigación que culminó con la recuperación de un vehículo sustraído en nuestra ciudad y hallado en la provincia de Formosa.

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