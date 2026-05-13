BM – Miércoles 13 de mayo

CONTINÚAN LOS OPERATIVOS DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD La Dirección de Tránsito, perteneciente a la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, comunica que continúan los operativos de tránsito, intensificándose especialmente durante los fines de semana y en horas de la madrugada. En ese sentido, se informa que durante este fin de semana se realizarán controles de alcoholemia, verificación de documentación obligatoria para circular, de luces reglamentarias y uso de casco en motovehículos. Se recuerda a todos los conductores la importancia de cumplir con las normas vigentes para garantizar una circulación segura y prevenir cualquier tipo de incidente. Los operativos son llevados adelante por personal de Tránsito, junto a personal policial y de la Agencia Vial.

CÓMO PREVENIR LAS INTOXICACIONES POR MONÓXIDO DE CARBONO Con el descenso de la temperatura y la necesidad de calefaccionar los hogares, las intoxicaciones por Monóxido de Carbono van en aumento. Este no tiene olor, color, ni sabor y no es irritante, se dispersa con facilidad en ambientes cerrados y las personas suelen no percibirlo; sin embargo, constituye la principal causa de muerte por envenenamiento en todas las edades a nivel mundial. En este marco, desde la Secretaría de Salud Pública se recuerda:

Signos de alarma Sentir dolor de cabeza, mareo, náuseas, confusión, visión borrosa, debilidad muscular, cansancio, taquicardia e inestabilidad al caminar pueden ser síntomas de intoxicación. El avance del cuadro puede llevar a la pérdida de conciencia y a casos mortales.

Ante estos signos, abrir las ventanas, trasladar a la persona intoxicada a un espacio abierto para que respire aire puro, apagar los artefactos de calefacción y acercarse al centro de salud más cercano.

Cómo evitar las intoxicaciones con monóxido

• Ventilar SIEMPRE los ambientes donde haya artefactos que generen combustión (estufas a gas, leña, carbón, braseros, etc.)

• No usar hornallas ni hornos para calefaccionar

• No dormir con estufas prendidas que no tengan salida exterior

• Limpiar el tiraje de parrillas y chimeneas ubicadas en ambientes cerrados

• Todos los años antes de prender los artefactos a gas, verificá su funcionamiento con un gasista matriculado

• Las llamas de los artefactos a gas deben ser de color azul. Si son naranjas la combustión no es correcta y puede estar contaminando el ambiente

• Colocar rejillas de ventilación permanentes cerca de los calefones, termotanques y calefactores.

Si el único medio para calefaccionar es un brasero:

• Encenderlo fuera del hogar, ingresar cuando no se observe humo y mantener una ventilación del ambiente que asegure el ingreso de aire limpio.

• No dormir con el brasero encendido dentro del hogar.

• Retirar el brasero del hogar antes de acostarse a dormir.

ANTE UNA URGENCIA O EMERGENCIA RECUERDE LLAMAR AL 911 o 107.

PODA EN ARBOLADO PÚBLICO Desde la Municipalidad de Las Flores se recuerda a la comunidad la información a tener en cuenta a la hora de realizar tareas de poda de arbolado público:

– Se poda sólo cuando es necesario, para despejar tránsito, luminarias, cables, techos y fachadas.

– La poda realizada por particulares sin el asesoramiento y/o la correspondiente autorización, se encuentra prohibida.

– El podador deberá estar autorizado por el Municipio para realizar dicha tarea.

– Si el vecino considera que el árbol en la vereda necesita poda, deberá informarlo en la Subsecretaría de Espacio Público, explicando los motivos del reclamo, detallando la especie a inspeccionar y los datos del interesado, nombre, apellido, dirección y un teléfono de contacto.

Cualquier intervención que se realice sobre el árbol, sin previa autorización, puede ser penalizada.

Asimismo, se da a conocer el listado de podadores autorizados: Javier Salas, Flavio Marcelo Leal, Mauricio Cáceres, Alfredo Eduardo Salvini, Alberto Mari, Darío Basualdo, Guillermo Batiz, Rodrigo Pilatti, Mario Buiraz, Pablo Buiraz, Gonzalo Rodríguez, Sergio Alegre, Raúl Fernandez, Marcelo Menant, Luis Zamora, Néstor Nino, Miguel González.

El arbolado público comprende especies arbóreas y arbustivas instaladas en lugares del área urbana o rural, sitas en el ejido del Municipio y que están destinadas al uso público, sin tener en cuenta quién y cuándo las hubieren implantado.

Esta información se rige de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 3047/18 (https://lasflores.gob.ar/boletinoficial/ordenanzas/) y siguiendo los lineamientos de la Ley Provincial de Arbolado Público, Ley Nº 12.276 https://normas.gba.gob.ar/documentos/BE3mLIQ0.html

La oficina de recepción de los reclamos de arbolado público funciona en el espacio correspondiente al Jardín Botánico, en Av. Pte. Perón y Pueyrredón, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 horas, por teléfono al 2241 – 470857 o a través del correo electrónico jardinbotanico@lasflores.gob.ar

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