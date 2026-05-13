Torneo Pre-Federal 2026: Todos a acompañar al verde

El Taladro debuta esta noche 20:30hs. en el Pre-Federal ante Alumni de 25 de Mayo. Será su primer partido por el Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana Sub-Región Sur, clasificatorio para el Federal 2026. El encuentro, que se jugará en el estadio ferroviario, será transmisión de la radio de frecuencia modulada FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

Con un plantel integrado mayormente por jóvenes futbolistas florenses, El Taladro, otro de los clubes históricos de nuestra ciudad, pone primera en un campeonato que por la zona 3 lo enfrentará desde las ocho y media de la noche con Alumni de 25 de Mayo.

En el plantel «cebra», juegan Diego Rivarola, Enzo Montiel y otro par de nombres con pasado en los campeonatos de ascenso del interior de AFA por lo que la cosa no será sencilla para el conjunto que dirige Gonzalo Aparicio.

El partido será bisagra también para el visitante debido a que Alumni en su debut bajo la lluvia no tuvo una buena noche en el segundo tiempo y perdió de local 3 a 1 ante Oro Verde de Saladillo en la primera fecha.

Promesa de atractivo encuentro en el estadio ferroviario «27 de Abril». La radio FM ALPHA 91.5 transmitirá este encuentro del Pre-Federal 2026.

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