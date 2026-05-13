Patín Artístico Juventud Deportiva: importantes resultados en Rauch

6 horas atrás Fm Alpha

El pasado domingo 10 de abril se disputó en la ciudad de Rauch el 1er. Torneo Anual del proyecto interior de la liga UPA (Unidos al Patinaje Argentino). Con una gran participación y buen desempeño, las alumnas del club Juventud Deportiva brillaron en la pista. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
1° Mahia Zunino
1° Paulina Caputo
2° Angelina Biscay
1° Luana Etchelet
2° Kiara Peñalva
1° Mía Mercere
1° Paz Dorronsoro
2° Tania Prieto
1° Juana Cantet
2° Ema Dunne
1° Uma Polito
1° Bianca Mercere
2° Bianca Teves
2° Mila Delgado
2° Dierickx Juana
1° Zoe Iritcity
2° Lola Rodríguez
4° Candelaria Gonzalia
2° Juana Ramella
1° Griffiths Delfina
2° Jacquet Valentina
2° Arrua Martina
1° Ema Peverelli
2° Lola Carballo
4° Renata Zarauza
5° Antonia Duarte
6° Juana Farías
1° Miguelina Pellejero
2° Ana Paula Veiga
Mención: Juanita Supply – Amelia Eluaiza

