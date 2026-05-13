13 de mayo de 2026

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Otra vez el olor a quemado: incendio en el «basural» de la Laguna La Blanca

6 horas atrás Fm Alpha
Durante la mañana y la tarde de este martes, personal de guardia del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios trabajó arduamente en el lugar junto a maquinarias del municipio en una zona de difícil acceso para aplacar y contener el incendio que tanto afectó ayer con el humo a nuestra ciudad. Se trabajó con los móviles N°25 y N°28, bajo las órdenes del 2° Jefe, Oficial Ayudante País Matías, realizando tareas de extinción con agua y sofocación con espuma en distintos sectores del lugar. ES IMPORTANTÍSIMO RECORDAR: NO REALIZAR QUEMAS EN LUGARES NO AUTORIZADOS. Seamos solidarios y responsables entre todos para prevenir este tipo de situaciones.

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