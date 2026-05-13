13 de mayo de 2026

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24to. Encuentro Internacional Del Borde: se abre la convocatoria

7 horas atrás Fm Alpha

«Del Borde Teatro» abre la convocatoria para participar en la 24ª Edición del ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TEATRO DEL BORDE, a realizarse los días 15, 16, 17 y 18 de octubre de 2026 en la ciudad de Las Flores, provincia de Buenos Aires, Argentina. Se seleccionarán ARTISTAS, CREADORES, INVESTIGADORES Y COMUNICADORES RELACIONADOS CON EL RUBRO TEATRAL, provenientes de diferentes contextos y territorios, que postulen su trayectoria y ofrezcan una muestra, espectáculo, ponencia, charla, debate, taller o experiencia en el más amplio sentido, que ocupe un tiempo de 90 minutos como máximo.

Reglamento e Inscripción: https://forms.gle/W9kysnQMiYywC6ba7

Fecha límite: 15/06/2026

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