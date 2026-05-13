13 de mayo de 2026

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SUTEBA elige este miércoles a sus nuevas autoridades

7 horas atrás Fm Alpha

Cecilia Sabathié encabeza la lista Celeste que es la única que se presentará en el orden local en las elecciones que Suteba llevará a cabo en la provincia de Buenos Aires este miércoles 13 de mayo. También integran la nómina Claudia Cabrera (Secretaria Adjunta), Javier Felice (Secretario Gremial), Yésica Funes (Secretaria de Comunicación) y Rogelio Díaz (Secretario de Educación), entre otros. Los comicios de renovación de cargos se realizará mediante el voto secreto y directo de los afiliados en una jornada a realizarse desde las 8 hasta las 18 en diversos establecimientos educativos como así también en la sede local ubicada en Avda. Sarmiento y 25 de Mayo.

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