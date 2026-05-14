Cooperativa Eléctrica: fortalecimiento de lazos entre la institución y la Cámara de Diputados de la Nación

El pasado martes 12 de mayo, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Las Flores, Cr. Mario Elgue, junto al secretario VGM Gustavo Mondini y el tesorero Sebastián Casey, mantuvieron una productiva reunión de trabajo con el Diputado Nacional Aldo Leiva, actual presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La jornada tuvo un inicio emotivo, ya que el Diputado Leiva y el secretario Gustavo Mondini compartieron sus vivencias como Veteranos de la Guerra de Malvinas, reforzando un vínculo de respeto y compromiso mutuo. Durante el encuentro, se abordaron temas críticos de la agenda legislativa que impactan directamente en el sector:

• No gravabilidad de Activos: Se analizó el intento del Poder Ejecutivo de eliminar la exclusión de ciertos activos (edificios y construcciones), que rige desde 1926, del cálculo del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa (2% sobre el patrimonio neto). Gracias a la movilización del sector, se logró mantener esta exclusión que fomenta el desarrollo local y la equidad para nuestros emprendimientos solidarios de autogestión vecinal.

• Deudas con CAMMESA: Se consultó sobre el estado parlamentario del proyecto de ley que prevé la condonación de las deudas de gran parte de las cooperativas con esta proveedora del Mercado Mayorista, generadas desde la pandemia por no contar las cooperativas con un nivel tarifario que permitiera cubrir los costos y gastos. Se consensuó mantenerse atentos a la evolución del trámite legislativo.

• Participación Permanente: Se acordó establecer un canal de comunicación fluido para que un representante de la Cooperativa de Las Flores se involucre activamente en la Comisión de Asuntos Cooperativos. Esto permitirá una respuesta anticipada ante normativas que puedan afectar al sector.

Asimismo, se exploraron vías para promover el empleo genuino, mediante la ejecución de obras públicas gestionadas por cooperativas de obras y servicios públicas (cómo la nuestra) en convenio con cooperativas de trabajo, en el marco de acuerdos con las provincias y los municipios. Como cierre del encuentro, se realizó un intercambio cultural: la cooperativa obsequió al Diputado libros de la Fundación CIESO sobre Economía Social, mientras que el Diputado Leiva entregó un ejemplar referido a la Gesta de Malvinas y a su participación en la misma, presentado recientemente en la Feria del Libro. En este sentido, desde el Consejo de Administración, se continúa trabajando y gestionando de manera permanente para impulsar iniciativas y acciones en favor de nuestra comunidad.

Fuente: Prensa Cooperativa Eléctrica Las Flores

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