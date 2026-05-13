Sanidad Animal: se inicia la segunda campaña anual 2026 de vacunación contra la fiebre aftosa

Ante los cambios en las estrategias de vacunación establecidos por SENASA, la segunda campaña de vacunación antiaftosa dará inicio el próximo 8 de junio y tendrá una duración de 30 días finalizando el 10 de julio. Aquellos productores que posean terneros/as que ya hayan recibido las dos dosis obligatorias deben realizar el cambio a la categoría siguiente (novillitos y vaquillonas). Tienen tiempo de hacerlo hasta el 22 de mayo. Este trámite puede ser iniciado por autogestión pero su aprobación deberá ser gestionada ante la oficina local del SENASA (2244-453450). De esta manera, en esta segunda campaña, serán vacunados los terneros y terneras que tengan sólo una dosis o ninguna. A nivel local, los interesados podrán obtener más información dirigiéndose a la sede céntrica de la Sociedad Rural, Avda. San Martín 825 o bien solicitar turnos al 440473 (Futurtel) o bien al whatsapp 2244-424933.

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