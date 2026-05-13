13 de mayo de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Sanidad Animal: se inicia la segunda campaña anual 2026 de vacunación contra la fiebre aftosa

1 hora atrás Fm Alpha

Ante los cambios en las estrategias de vacunación establecidos por SENASA, la segunda campaña de vacunación antiaftosa dará inicio el próximo 8 de junio y tendrá una duración de 30 días finalizando el 10 de julio. Aquellos productores que posean terneros/as que ya hayan recibido las dos dosis obligatorias deben realizar el cambio a la categoría siguiente (novillitos y vaquillonas). Tienen tiempo de hacerlo hasta el 22 de mayo. Este trámite puede ser iniciado por autogestión pero su aprobación deberá ser gestionada ante la oficina local del SENASA (2244-453450). De esta manera, en esta segunda campaña, serán vacunados los terneros y terneras que tengan sólo una dosis o ninguna. A nivel local, los interesados podrán obtener más información dirigiéndose a la sede céntrica de la Sociedad Rural, Avda. San Martín 825 o bien solicitar turnos al 440473 (Futurtel) o bien al whatsapp 2244-424933.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Brutal pelea a la salida de un boliche: «La causa está en manos de la Justicia y los involucrados están procesados»

6 horas atrás Fm Alpha

BM – Miércoles 13 de mayo

9 horas atrás Fm Alpha

Otra vez el olor a quemado: incendio en el «basural» de la Laguna La Blanca

10 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Sanidad Animal: se inicia la segunda campaña anual 2026 de vacunación contra la fiebre aftosa

1 hora atrás Fm Alpha

Brutal pelea a la salida de un boliche: «La causa está en manos de la Justicia y los involucrados están procesados»

6 horas atrás Fm Alpha

BM – Miércoles 13 de mayo

9 horas atrás Fm Alpha

Otra vez el olor a quemado: incendio en el «basural» de la Laguna La Blanca

10 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.