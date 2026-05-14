Torneo Apertura: este fin de semana sólo se jugará la fecha suspendida de inferiores

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la séptima fecha de la fase regular del Torneo Apertura que debían disputarse el pasado sábado y fueron suspendidos por las adversas condiciones climáticas. Por ende, no se disputará la jornada de playoffs de primera división y fútbol femenino que se jugará el siguiente fin de semana.

Nota a Francisco Palacios, Pte. de la Liga de Fútbol Las Flores:

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