14 de mayo de 2026

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Torneo Apertura: este fin de semana sólo se jugará la fecha suspendida de inferiores

57 minutos atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la séptima fecha de la fase regular del Torneo Apertura que debían disputarse el pasado sábado y fueron suspendidos por las adversas condiciones climáticas. Por ende, no se disputará la jornada de playoffs de primera división y fútbol femenino que se jugará el siguiente fin de semana.

Nota a Francisco Palacios, Pte. de la Liga de Fútbol Las Flores:

 

 

 

 

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