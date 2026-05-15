Comunicado Bloque Adelante Juntos

SOLICITAMOS EXPLICACIONES PÚBLICAS A GELENÉ A raíz de los acontecimientos de las últimas semanas, desencadenado por el fallecimiento de una vecina de nuestra ciudad a causa de hantavirus, y luego de hacernos eco de los testimonios y pedidos de sus familiares y amigos, solicitamos a través un proyecto de decreto en el HCD, una sesión especial convocando al Intendente en uso de licencia, Ing. Alberto Gelené, para que acuda a dar las explicaciones publicas correspondientes respecto a la falta de respuestas de los últimos seis años, en lo referido a la limpieza, mantenimiento y entubamiento del zanjón de Av. 17 de octubre, solicitado reiteradas veces por los vecinos de la zona y a través de distintos proyectos presentados en el Concejo Deliberante. Desde este espacio acompañamos a la familia en este difícil momento y entendemos que no hay acción que pueda reparar semejante perdida. Pero también estamos convencidos de que quienes tienen la responsabilidad ejecutiva, deben rendir cuentas cuando la ausencia de políticas públicas impacta determinantemente en el desarrollo y la calidad de vida de nuestra comunidad. Y que el pedido de apartamiento de funcionarios municipales no debe correr el foco sobre en quien recae la máxima responsabilidad ejecutiva, por conformar los equipos de trabajo y decidir, proyectar y ejecutar las políticas públicas que se llevan adelante en nuestra ciudad.

About The Author