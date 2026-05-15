BM – viernes 15 de mayo

MUESTRA FOTOGRÁFICA DE JOSE LUIS FONZO EN EL TEATRO ESPAÑOL Este viernes 15 a las 20 horas en el Foyer (antesala) del Teatro Español de nuestra ciudad, quedará inaugurada una exposición de imágenes logradas por el fotógrafo tandilense José Luis Fonzo. Bajo el título «Apocalipsis y Símbolos”, la exposición propone una reflexión sobre el medio ambiente y el futuro de nuestro planeta, al integrar la fotografía tradicional con las nuevas herramientas de la Inteligencia Artificial. Para el autor, presentar este trabajo en Las Flores tiene un hondo sentido personal y romántico, dado el vínculo familiar que lo une al protagonista con “esta querida ciudad, la cual considero un ejemplo de calidad de vida y futuro”, tal como sostiene Fonzo. Encuentro cultural que, de manera libre y gratuita, podrá ser observado por la comunidad que se acerque a la sala de la Avenida General Paz 570.

JUEGOS BONAERENSES: SE EXTENDIÓ LA INSCRIPCIÓN HASTA EL 22 DE MAYO La Secretaría de Deportes informa que el plazo para anotarse en la 35° Edición de los Juegos Bonaerenses 2026 será hasta el viernes 22 de mayo. Los profesores, docentes o delegados de cada institución deberán crear un usuario y presentar las listas de buena fé correspondientes para la etapa local, accediendo al enlace www.plenus.juegos.gba.gob.ar/login

En tanto que para interiorizarse del reglamento y la documentación oficial, deberán ingresar a www.juegos.gba.gob.ar. Por informes dirigirse a las respectivas áreas, en el horario de 8 a 14: Secretaría de Deportes (Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”; Fernanda Negrete 2244 467598), Dirección de Cultura (Gral. Paz 570; Atahualpa Rodríguez -2244 424098) y Adultos Mayores (San Martín 480; Mariano Montes de Oca 2244 511245).

AUTORIDADES MUNICIPALES PARTICIPARON DE LA JORNADA TÉCNICA SOBRE USO DE DRONES EN AGROSISTEMAS AGROPECUARIOS El intendente Fabián Blanstein, junto al secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; el director de Desarrollo Agropecuario, Damián Dulau e integrantes del equipo; participaron de la jornada técnica activa “Conocer y utilizar drones en agrosistemas agropecuarios”, desarrollada en la Escuela Agraria N° 1 “María S.R. de Fiore” de Las Flores, en el marco de su 70° aniversario. La actividad fue organizada de manera conjunta por la institución educativa, INTA Agencia de Extensión Rural Las Flores, Tecno Drones Saladillo y el C.E.P.T. N° 37, con el acompañamiento del Municipio de Las Flores a través de la secretaria de Producción. Durante la jornada se realizaron charlas técnicas y demostraciones a campo sobre el uso de drones aplicados a los sistemas productivos, abordando temáticas vinculadas a la siembra, fertilización y pulverización. Entre las exposiciones, se destacó una introducción a la tecnología de drones, el análisis productivo y económico de su implementación en sistemas ganaderos, y demostraciones prácticas de aplicaciones en el terreno. La participación de las autoridades municipales reafirma el compromiso del gobierno local con la incorporación de nuevas tecnologías en el sector agropecuario, promoviendo herramientas innovadoras que contribuyan al desarrollo productivo, la sustentabilidad y la capacitación de productores, estudiantes y actores del ámbito rural.

LAS FLORES PRESENTE EN EL ENCUENTRO PROVINCIAL DEL DEPORTE El secretario de Deportes, Favio Folini y el director del área, Pedro Cantet, participaron del Encuentro Provincial del Deporte que se desarrolló en Mar del Plata. El evento reunió a autoridades deportivas municipales de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, autoridades provinciales y representantes de federaciones deportivas, con el objetivo de generar un espacio de articulación, intercambio, fortalecimiento y presentación de nuevas herramientas de gestión para el deporte bonaerense. Entre los diferentes temas, se abordó el lanzamiento del Consejo Provincial del Deporte (Co.Pro.De.) como ámbito de articulación, participación y construcción entre la Provincia, los municipios y las federaciones deportivas, siendo un elemento destinado a dar operatividad a dichos principios. Con respecto a los Juegos Bonaerenses, se estableció poner en valor la experiencia territorial como insumo fundamental para la toma de decisiones, con la idea de que la planificación de la edición 2026 no surja únicamente desde el nivel central, sino que incorpore la voz de quienes gestionan, organizan y acompañan el desarrollo de los Juegos en cada municipio. Luego, el encuentro continuó con la Implementación del Registro de Entidades Deportivas (R.E.D.) de la Provincia de Buenos Aires, herramienta estratégica orientada a relevar, sistematizar y actualizar información sobre clubes y entidades deportivas de todo el territorio provincial. De esta manera, se contribuirá a ordenar el vínculo entre el Estado y las entidades deportivas, facilitando procesos de acompañamiento, fortalecimiento institucional y priorizar las intervenciones conforme al criterio de los objetivos, donde se busca que el Estado sea más eficiente con las políticas deportivas. Por otro lado, Ley Micaela también tuvo su tratamiento, destacando que establece la obligatoriedad de la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las autoridades y el personal que se desempeñe en las entidades deportivas de la provincia de Buenos Aires, promoviendo la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito deportivo. Por último, se hizo hincapié en la Capacitación Deporte, Turismo y Economía, que garantiza derechos (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), genera el impacto económico en destinos y promueve sociedades más inclusivas.

GESTIONES EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD: MÁS HERRAMIENTAS PARA NUESTRA CIUDAD La Secretaría de Desarrollo Humano, encabezada por Mariángeles Basile, llevó adelante una jornada de trabajo en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia. Durante la visita – de la que también participaron referentes de las distintas áreas que componen la Secretaría: Mariano Montes de Oca, Adultos Mayores; Lucila Meléndez, Niñez y Adolescencia; Manuela Cieza, Discapacidad; Martin D’ambrosio, Acción Social; Silvina Castro, Promoción Comunitaria; Eliana Bustamante, Programa Envión; y Dardo Calles – se mantuvieron reuniones clave cuyo objetivo fue articular programas que den respuesta a las necesidades de cada sector de la comunidad. Las autoridades fueron recibidas por la directora ejecutiva de Niñez y Adolescencia; Andrea Cáceres; por Ayelén Vitales, de Discapacidad y Adultos Mayores y Carolina Schmukler, de Envión. Con el fin de fortalecer el acompañamiento integral a cada vecino, este trabajo articulado con las autoridades provinciales permite seguir sumando herramientas y programas para el desarrollo de nuestra ciudad.

About The Author