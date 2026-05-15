Fútbol de inferiores: se juega este sábado la última fecha de la fase regular

(ver cronograma de partidos) Luego de la suspensión el pasado fin de semana por las adversas condiciones climáticas se jugará este sábado la séptima y última fecha de la fase inicial de las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En el estadio del CEF Nro. 6 jugarán Barrio Traut-Juventud Deportiva. En cancha de Juventud Unida, el local recibirá la visita de Ferro. Finalmente, en el predio de Atlético, el rojinegro será local ante El Taladro. Libre estará El Hollín. Se recuerda que el valor de la entrada es de 5 mil pesos.

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