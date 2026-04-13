Martina Talamona: la joven argentina campeona de la RoboCup que competirá en Corea del Sur y Canadá

Martina fue campeona en la RoboCup Internacional 2024, disputada en Eindhoven, Países Bajos, uno de los torneos de robótica más exigentes del mundo. En 2025 volvió a destacarse al consagrarse en la RoboCup Americas, realizada en Estados Unidos, consolidando la presencia argentina en la competencia. La RoboCup es una iniciativa global que reúne a equipos de distintos países para desarrollar robots autónomos capaces de resolver desafíos complejos. En el caso de Martina y su equipo, compiten en la categoría Rescate Simulado, donde el robot debe desplazarse en entornos desconocidos, detectar obstáculos y víctimas, y generar mapas digitales que podrían utilizarse en situaciones reales de emergencia. En 2026, Martina volverá a representar al país en dos competencias clave del calendario internacional.

Fuente: IA Argentina

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