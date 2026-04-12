Adiestramiento militar bajo el operativo Kekén: Pasó por Las Flores una importe flota en tren

El Ejército Argentino despliega tropas a la Patagonia: cómo cuándo y dónde será el Ejercicio Kekén

El pasado martes 7 de abril empezó la primera etapa, con la carga de los vehículos livianos en la estación Santos Lugares, a la cual se sumó este jueves la carga de los vehículos de combate TAM 2C-A2, que partirán hacia Retiro y atravesarán Puerto Madero de camino a la estación Darwin, en Río Negro, en un recorrido de más de 1000 kilómetros por vía férrea.

De manera simultánea, otra formación partió desde Córdoba con el material de la IVta Brigada Aerotransportada y de la Agrupación Fuerza de Operaciones Especiales. El tren realizará una parada en La Pampa, donde se incorporarán los nuevos Vehículos de Combate Blindados a Rueda Stryker 8×8 M1126 y los vehículos Oshkosh M1083 A1P2, para luego continuar hasta Comodoro Rivadavia.

Ejercicio Kekén: cómo, cuándo y dónde es

Según lo informado por el Ministerio de Defensa, después de toda la operación logística comenzará la fase operativa, cuyo inicio está previsto para el domingo 19 de abril con la ocupación de las posiciones iniciales.

A lo largo y ancho de estas áreas, las tropas de la IXna Brigada Mecanizada ejecutarán un ejercicio que comprenderá: acciones defensivas, operaciones de configuración con empleo de fuerzas aerotransportadas y tropas comando, contraataques y tiro de combate.

La brigada estará reforzada por elementos paracaidistas, fuerzas especiales, VCBR Stryker, TAM 2C-A2, baterías de artillería antiaérea con radares, ingenieros, comunicaciones y helicópteros, provenientes de todo el país.

En tanto, la cartera informó que las maniobras serán supervisadas por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército y conducidas por el Comando de la División de Ejército 3.

La importancia de Kekén para el Ejército Argentino

El Ejercicio Kekén saca a relucir la capacidad del Ejército Argentino para proyectar su presencia en la Patagonia a través del transporte estratégico multimodal (ferroviario, automotor y aéreo), cubriendo hasta 1500 kilómetros de distancia en un ambiente caracterizado por la adversidad del clima y de las grandes extensiones geográficas.

Además, refuerza la interoperatividad en un entorno multidominio, ayuda a fortalecer el alistamiento y despliegue de medios; mientras que ayuda a ejecutar operaciones en todo tiempo y afianzar el sostenimiento logístico en condiciones operacionales complejas.

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