BM – domingo 12 de abril

EL INTENDENTE BLANSTEIN PARTICIPÓ DE UN ENCUENTRO JUNTO AL CENTRO VASCO EN EL MARCO DE SU 30° ANIVERSARIO En la mañana de ayer sábado, el intendente Fabián Blanstein – acompañado por el secretario de Relaciones Institucionales y Gobierno, Martín Boggini, y otras autoridades – participó de una actividad organizada por el Centro Vasco Loretako Euskaldunak de Las Flores. La jornada se realizó en el marco del 30° aniversario de la institución, fecha que se conmemora durante este año, y tuvo lugar en el espacio verde ubicado en Alcorta y Rosario Vera que lleva el nombre de Plaza “Euskal Herria”, denominación que fue establecida a partir de la ordenanza 3352/2021 aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante. Participaron vecinos, socios de la institución y autoridades, quienes se acercaron a compartir este significativo momento que se llevó a cabo también como parte de los festejos del Aberri Eguna, día de la Patria Vasca, celebrado el pasado domingo. En las palabras de bienvenida, Graciana Goicoechandía, presidenta del Centro Vasco, destacó el camino recorrido por la institución y su vínculo con la comunidad. Luego, el doctor Pablo Arrúa, también referente de la entidad, realizó una reseña sobre el significado de la identidad vasca y la fundamentación del espacio en base a los principios que sustentan su creación. Posteriormente, se realizó el izamiento de la bandera argentina, a cargo del intendente, y de la bandera vasca (ikurriña), izada por la presidenta de la institución. Durante su intervención, Blanstein agradeció la invitación y valoró el trabajo conjunto que se viene desarrollando con el Centro Vasco y la comunidad, destacando la importancia de avanzar de manera progresiva, con objetivos claros y compartidos. Asimismo, remarcó que, más allá del acompañamiento del Estado, son las personas que integran las instituciones quienes dan vida a la cultura y la identidad, en este caso, a través de la cultura vasca en nuestra ciudad. También estuvieron presentes Paulo “Lito” Vidaurreta y Otilia Vidaurreta, quienes cedieron en comodato la sede social donde actualmente funciona la institución, y Federico Inchauspe, responsable del diseño y planificación del espacio verde, aportando su mirada profesional y su vínculo con la cultura vasca. La actividad concluyó en un clima de cercanía y encuentro, compartiendo un café entre los presentes, reafirmando el valor de estos espacios que fortalecen los vínculos comunitarios y las identidades culturales.

JUEGOS BONAERENSES 2026 – ESTE LUNES COMIENZA LA INSCRIPCIÓN La Secretaría de Deportes informa que, a partir del lunes 13 de abril hasta el 15 de mayo, estará abierta la inscripción para participar en los Juegos Bonaerenses 2026. Los profesores, docentes o delegados de cada institución deberán crear un usuario y presentar las listas de buena fé correspondientes para la etapa local, accediendo al enlace www.plenus.juegos.gba.gob.ar/login. En tanto que para acceder al reglamento y a la documentación oficial, deberán ingresar a www.juegos.gba.gob.ar

Por informes dirigirse a las respectivas áreas, en el horario de 8 a 14:

– Secretaría de Deportes (Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”; Fernanda Negrete -2244 467598)

– Dirección de Cultura (Gral. Paz 570; Atahualpa Rodríguez -2244 42-4098-)

– Adultos Mayores (San Martín 480; Mariano Montes de Oca -2244 511245-)

Recordamos que Las Flores integra la Región XII junto a Azul, Bolívar, Gral. Alvear, Olavarría, Rauch, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo.

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