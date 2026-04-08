8 de abril de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Autovía YA: nueva movilización en Azul

1 minuto de lectura
3 minutos atrás Fm Alpha

El grupo de Vecinos Autoconvocados de la vecina ciudad llevará a cabo el próximo domingo 12 de abril desde las 16hs. la segunda movilización del año. La misma será como siempre en la Rotonda del Cristo ubicada en Avda. Piazza y Ruta Nacional 3. Vale recordar que durante el 2025, los vecinos solicitaron en reiteradas ocasiones que la futura autovía incluya también el tramo Las Flores-Cacharí-Azul, inicialmente no previsto en el proceso de la Red Federal de Concesiones (Etapa II) además del adecuado mantenimiento del trazado actual ante el permanente riesgo que representa para quienes transitan por la zona.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Policiales: Dictaron las detenciones de los “robacargas”

3 días atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Daireaux: Fallo judicial cuestionó el cobro de la tasa vial

6 días atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Caso Woldryk: a 4 años de su desaparición sigue siendo un misterio el paradero del peón rural

1 semana atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Autovía YA: nueva movilización en Azul

3 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

«Del Borde Teatro» en Salta y Jujuy

33 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Apertura: así se jugará la tercera fecha

48 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

El brillante trabajo fotográfico de Walter Nicoliello a punto de ver la luz

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.