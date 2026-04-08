«Del Borde Teatro» en Salta y Jujuy

Con su obra «Pater», de Pablo Albarello, Del Borde ha sido seleccionado para participar en dos importantes actividades. Por un lado, será parte del Encuentro de Teatro Comparado en Jujuy que contará con la participación del Dr. Jorge Dubatti y los dramaturgos Jorge Accame y Pablo Albarello. En esa esa oportunidad, Del Borde presentará su espectáculo el viernes 17 a las 22hs., en el Teatro «El Pasillo» de San Salvador de Jujuy y participará de lecturas de textos en formato semimontado. A su vez, el domingo 19, formará parte de la actividad titulada «Postales del error» también poniendo en escena «Pater» en el espacio cultural «La Totora» de la ciudad de Salta. El elenco de «Pater», en esta oportunidad, estará compuesto por Paula Echalecu, Caetana Verteramo Echalecu, Diego Arnaiz y Hernán Verteramo.

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