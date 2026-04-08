8 de abril de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

«Del Borde Teatro» en Salta y Jujuy

1 minuto de lectura
34 minutos atrás Fm Alpha

Con su obra «Pater», de Pablo Albarello, Del Borde ha sido seleccionado para participar en dos importantes actividades. Por un lado, será parte del Encuentro de Teatro Comparado en Jujuy que contará con la participación del Dr. Jorge Dubatti y los dramaturgos Jorge Accame y Pablo Albarello. En esa esa oportunidad, Del Borde presentará su espectáculo el viernes 17 a las 22hs., en el Teatro «El Pasillo» de San Salvador de Jujuy y participará de lecturas de textos en formato semimontado. A su vez, el domingo 19, formará parte de la actividad titulada «Postales del error» también poniendo en escena «Pater» en el espacio cultural «La Totora» de la ciudad de Salta. El elenco de «Pater», en esta oportunidad, estará compuesto por Paula Echalecu, Caetana Verteramo Echalecu, Diego Arnaiz y Hernán Verteramo.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Torneo Apertura: así se jugará la tercera fecha

48 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

El brillante trabajo fotográfico de Walter Nicoliello a punto de ver la luz

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Buena Noticia: estudio clínico muestra que un medicamento cubano alivia secuelas dolorosas del virus chikungunya

6 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Autovía YA: nueva movilización en Azul

3 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

«Del Borde Teatro» en Salta y Jujuy

34 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Apertura: así se jugará la tercera fecha

48 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

El brillante trabajo fotográfico de Walter Nicoliello a punto de ver la luz

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.