Torneo Apertura: así se jugará la tercera fecha

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la tercera fecha de la fase regular del Torneo Apertura en todas sus categorías como así también en el Fútbol Femenino. En primera división a las 16hs. en el estadio «27 de abril» jugarán el próximo domingo El Hollín-Barrio Traut. A la misma hora pero en el CEF Nro. 6 se enfrentarán El Taladro-Ferro. Finalmente, también a las 16hs. en cancha de Juventud Unida el local recibirá la visita de Atlético. Libre estará Juventud Deportiva. El valor de la entrada para primera división fue fijado en 7.000 pesos mientras que para las divisiones inferiores costará 5.000 pesos. Vale mencionar que la jornada dará comienzo a las 14hs. con la tercera fecha del Fútbol Femenino (mismos partidos y estadios).

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