El brillante trabajo fotográfico de Walter Nicoliello a punto de ver la luz

(Por Flavio Iacomini)

Las imágenes son tan impactantes como los lugares que el florense Walter Nicoliello recorrió para poder captar cada foto. Secuencias que sin dudas le darán particular vida a una muestra fotográfica que en poco tiempo ganará la calle para que todos puedan observarla.

El prestigioso fotógrafo de nuestra ciudad, ganador de varios premios, incluso internacionales, días atrás finalizó un trabajo por el que apostó durante seis años consecutivos.

Comenzó a recorrer distintos pueblos del interior profundo de la Provincia de Buenos Aires y allí se encontró con una mirada social que no pudo dejar de retratar. Fue una inspiración que rompió con su idea inicial de fotografiar las viejas pulperías que aún quedan en los campos de nuestra tierra bonaerense.

Al encontrarse con viejos pueblos, la mayoría olvidados, la muestra pegó un giro hacia una nueva construcción, tan real como imaginaria que mereció ser fotografiada debido a que forma parte de nuestra historia provinciana, de nuestra propia historia como país.

Pueblos que al dejar de pasar los trenes del ferrocarril argentino se fueron quedando sin gente, fueron desapareciendo como poblados. Lugares hoy invadidos por el silencio, solo cruzados por el canto de los pájaros y algún que otro chinar. Son los sonidos que actualmente suelen acompañan el andar de ese puñado de habitantes.

En varios de ellos, donde solo se llega por los viejos caminos reales, ya ni siquiera quedó el boliche del lugar, la escuela. El tren se llevó consigo no solo a sus últimos pasajeros sino también la mayor parte de la vida que allí reinaba.

En otros pueblos, los jóvenes migraron, pero aún quedan los mayores resistiendo y habitando el lugar donde nacieron, como portadores de una memoria que busca no desvanecerse.

Walter Nicolilelo viajó hacia ellos y con todo su profesionalismo, en 34 fotografías que conforman la muestra, nos brindará la posibilidad de poder conocer parte de nuestra historia y también saber cómo ha sido la vida en una porción de nuestra tierra.

La muestra fotográfica que en poco tiempo verá la luz, avizora ser tan excepcional como imperdible. A esperarla.

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