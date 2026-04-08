8 de abril de 2026

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La Buena Noticia: estudio clínico muestra que un medicamento cubano alivia secuelas dolorosas del virus chikungunya

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6 horas atrás Fm Alpha

Los ensayos clínicos fase 2 del medicamento cubano Jusvinza demostraron su eficacia para aliviar los síntomas de dolor e inflamación en articulaciones secundarias en pacientes convalecientes del virus chikungunya. Lo confirmó recientemente Julio Baldomero, director de Investigaciones Clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) durante el encuentro de esta semana sobre temas de salud con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El especialista sostuvo que los datos finales cumplieron la hipótesis planteada por los investigadores, afirmando que “resolvieron la sintomatología dolorosa e inflamatoria de las articulaciones secundarias, producidas por este virus”, cuya transmisión por mosquitos afectó a regiones tropicales del planeta.

Fuente: La Capital (Mar del Plata)

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