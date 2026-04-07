7 de abril de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Policiales: allanamiento en el marco de una causa por infracción a la ley de estupefacientes

1 minuto de lectura
3 minutos atrás Fm Alpha

En horas de la mañana de este martes se procedió a dar cumplimiento a Orden de allanamiento, Registro y Secuestro otorgada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 22 a cargo del Dr. Peiretti, en una vivienda de nuestra ciudad, sita en calle Almada N° 707. El Operativo de mención se llevó a cabo en conjunto con el Grupo GAD de la Localidad de Gral. Alvear, en el marco de una investigación por Infracción a la Ley 23.737 por comercialización de estupefacientes, llevada a cabo por el Gabinete Técnico Operativo de la Estacion de policía Comunal local.- Como resultados se procedió al secuestro de telefonía móvil, sustancia pulverulenta blanca la cual arrojo POSITIVO para Clorhidrato de cocaína fraccionada en pequeñas dosis y elementos de corte de interés para la causa. Asimismo, con el investigado se cumplimentaron recaudos legales en libertad, a la espera de directivas y pericias por parte de la Fiscalía interviniente.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Prof. Javier Labolita, sobre Petroca 2026: «Estamos con muchísimas ganas»

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Sociedad de Fomento «Barrio Empleados de Comercio»: se renovó la Comisión Directiva

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

7 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Policiales: allanamiento en el marco de una causa por infracción a la ley de estupefacientes

3 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Prof. Javier Labolita, sobre Petroca 2026: «Estamos con muchísimas ganas»

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Sociedad de Fomento «Barrio Empleados de Comercio»: se renovó la Comisión Directiva

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.