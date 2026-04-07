Policiales: allanamiento en el marco de una causa por infracción a la ley de estupefacientes

En horas de la mañana de este martes se procedió a dar cumplimiento a Orden de allanamiento, Registro y Secuestro otorgada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 22 a cargo del Dr. Peiretti, en una vivienda de nuestra ciudad, sita en calle Almada N° 707. El Operativo de mención se llevó a cabo en conjunto con el Grupo GAD de la Localidad de Gral. Alvear, en el marco de una investigación por Infracción a la Ley 23.737 por comercialización de estupefacientes , llevada a cabo por el Gabinete Técnico Operativo de la Estacion de policía Comunal local.- Como resultados se procedió al secuestro de telefonía móvil, sustancia pulverulenta blanca la cual arrojo POSITIVO para Clorhidrato de cocaína fraccionada en pequeñas dosis y elementos de corte de interés para la causa. Asimismo, con el investigado se cumplimentaron recaudos legales en libertad, a la espera de directivas y pericias por parte de la Fiscalía interviniente.

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