Prof. Javier Labolita, sobre Petroca 2026: «Estamos con muchísimas ganas»

El docente de Electromecánica de la ETI habló este martes en la 91.5 sobre el vehículo eléctrico que participará en el Desafío ECO YPF 2026. «La idea está vigente y la verdad es que estamos con muchísimas ganas de volver a participar. La experiencia que tuvimos el año pasado fue excelente y muy satisfactoria», indicó Labolita. «Ya avanzamos con el pago de la pre-inscripción y ahora nos abocaremos a sostener el proyecto económicamente», dijo más adelante. Sobre el vehículo, Labolita sostuvo que «hemos tomado nota de todo lo que se trabajó el año pasado. La idea es presentar el auto con el mismo chasis y trabajar mucho en la carrocería en todo lo que es la parte aerodinámica. Agregarle un poco también lo que es telemetría, es decir bajar los tiempos y el impacto del viento cuando el auto esté en competición».

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