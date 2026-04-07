Sociedad de Fomento «Barrio Empleados de Comercio»: se renovó la Comisión Directiva

La nómina para el período 2026-2027 está compuesta de la siguiente manera: Presidente: Rosa Bucci, Vicepresidente: Marta Cadoppi, Secretaria: Elena Nicoliello, Tesorera: Mirta Prazsak, Vocales Titulares: Hugo Felice, Claudia Rivarola, Irma Orlando y Ricardo González. Vocales Suplentes: Juan Potes y Luján Titos. Revisores de Cuenta Titulares: Carla Areán y Olga Gaete. Revisor de Cuenta Suplente: Brahian Mignola.

About The Author