7 de abril de 2026

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Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

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30 minutos atrás Fm Alpha

(Ver orden del día) Con un orden del día de 27 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19hs. y de manera formal la primera sesión ordinaria del mes de abril. Entre lo más destacado, el Bloque Adelante Juntos solicitará mediante un Proyecto de Comunicación informe plan de acción tema roedores. En otro orden, el Bloque Todos X Las Flores elevará un Proyecto de Ordenanza sobre obligatoriedad acceso gratuito agua potable en lugares práctica deportes. En tanto que el Bloque LLA solicitará mediante otro Proyecto de Ordenanza que se conceda un permiso uso calzada frente a cada comercio gastronómico para colocación plataformas (decks gastronómicos). Del Departamento Ejecutivo habrá dos comunicaciones sobre firma convenio red eléctrica para infraestructura en 72 viviendas (Barrio «Papa Francisco») y 50 viviendas (Barrio «Luz y Fuerza II»).

Sesion 09 de abril (5)

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