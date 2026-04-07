Carrillat Pte. de la Soc. Rural: “Venimos con precios muy buenos con la ganadería en pie…”

El presidente de la institución que culminará su mandato en las próximas horas, dado que en el día de mañana el gremio realizará su asamblea, se mostró positivo con respecto a los valores de la carne vacuna. Seguramente en la última entrevista como presidente, reclamó políticas acordes para multiplicar las cabezas de ganado en nuestro país, donde tanto Brasil como Paraguay, sí multiplicaron y nosotros estamos con la misma cantidad desde hace 35 años.

“Hoy no nos podemos quejar de la rentabilidad de la parte ganadera, vale mucho. Venimos con precios muy buenos de ganadería en pie, mientras que el mercado quiera seguir pagando habrá una buena rentabilidad…Hace 35 años que tenemos el mismo stock de hacienda o menos, porque no teníamos rentabilidad, nos cambiaban el juego permanentemente si se levantaban con la pata izquierda, que la exportación se habría, que se cerraba, que tantos cupos, que esto, que esto otro, y todo eso, no nos daban ganas de intensificar la producción, porque no valía la pena, creo que hoy hay otro tipo de mercado y oportunidades inmensas para posicionarnos como gran competidor con la excelencia en carne….Son ciclos biológicos, y es muchísimo el tiempo que se tarda para lograr un ternero…hay pasto y tecnología para obtener más cabezas, si la carne vale podés hacer silos, verdeos, etc para producir tres veces lo que producimos hoy, todo pasa porque te dejen trabajar que es lo que toda la vida quisimos, que haya previsibilidad para poder invertir, para poder ganar acá a 10 años y no que en 2 años te cambien las reglas de juego donde la carnes barata no te alcanza para pagar el verdeo que sembraste para alimentar esos mismo animales…Pasa por una cuestión política que te dejen trabajar y no te pongan un pie después seguir acomodando de acuerdo a la comercialización de la oferta y demanda…Acá en Las Flores estamos igual que en todo el país, tenemos la misma cantidad de vientres o menos y terneros. La gente de campo produce y eso siempre vino de familia, el padre producía, el abuelo producía…el tipo no te pide algo para producir, simplemente que lo dejen…” Sobre el caso de las promesas del municipio en altear caminos, dijo: “El municipio sabía que era necesario altear caminos, que estaban más bajos que el alambrado, a partir de enero empezamos a sentir que entendían lo que queríamos. Les mandábamos a los socios qué caminos se estaban alteando y qué faltaba y luego a qué caminos iban, queríamos saber qué iban a hacer. Queríamos un plan de trabajo y desde enero venimos con bastante buen diálogo…Segio Fuccila me parece un tipo prolijo, nos vienen pasando mapas, hay un ida y vuelta muy positivo con la municipalidad, la municipalidad tiene ingenieros por todos lados y gente capacitada, el tema es que se haga…” Sobre el caso del fallo judicial en contra del municipio de Daireaux, donde tendría que devolverles a los productores el dinero por las tasas abonadas, ante obras que no se realizaron, dijo: “Si realmente lo de Daireaux es así, me parece fantástico, es lo que necesitamos, que haga un precedente y decir, flaco no estás haciendo lo que estas cobrando para hacer, listo no cobras más, seria genial, lo dudo sinceramente, lo dudo mucho que devuelvan la plata y van a tener que seguir pagando Tasa Vial, quien tenga un municipio que haga las cosas, y quien tenga un municipio que no haga nada…con el tema política y justicia nunca tuvimos buenas experiencias…”

Sobre los pluviómetros distribuidos con distintos parajes en nuestro partido por parte de INTA, dijo: “Son muy buenos los datos que pueda juntar INTA, me parece fantástico, todos utilizamos esos datos, esta buenísimo, se pueden guardar en el tiempo y está muy bueno lo que hace el INTA…”

Sobre la vacunación aftosa, expresó: “La vacunación contra la aftosa viene bien y rápido, en Las Flores se maneja mucho en moto. Ahora por ahí se corta un poco por la lluvia, pero va en camino…”

Sobre el stock ganadero en el partido de Las Flores, dijo: Lo que sucede a nivel país, también pasa acá, te puedo asegurar que seguimos con el mismo stock como hace 30 o 35 años…Hoy tenemos otros rumbos, tenemos una previsibilidad para tratar de avanzar, no te das una idea la cantidad de terneras menos que se están vendiendo, porque todos estamos guardando vientres, estamos guardando terneras, porque hoy el vientre esta caro, no hay mucho en venta, hoy el ternero está valiendo y es lo que necesitamos…” Sobre la cantidad de cabezas en nuestro partido, dijo: “fueron los números del último relevamiento con la vacunación 2025, 146.300 vacas, 41.000 vaquillonas, 55.000 terneros, 54000 terneras, algo de 6.000 y pico de novillos, otros 6000 novillos, y como 7500 toros…” aproximadamente.

Sobre la motivación a continuar en la presidencia de la institución, dijo: “No…soy sincero, no por una cuestión de desgaste, esta buenísimo que nos vayamos cambiando, es muy sano. Hay momentos en que el socio se entusiasma y participa y en otros momentos se enfría. El productor agropecuario es muy poco gremialista, le gusta producir, está todo el día así. No hay otra lista presentada, igual hay un par de nombres para definir entre ellos…” Remarcaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A HERNAN CARRILLAT

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