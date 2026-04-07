BM – martes 7 de abril

SE VACUNARON MÁS DE 2300 ANIMALES EN LA CAMPAÑA ANTIRRÁBICA 2026 La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, informa que en marco de la Campaña de Vacunación Antirrábica 2026 se vacunaron 2372 animales. La Campaña comenzó el 16 de marzo y se extendió durante dos semanas, siendo la última jornada en el Corralón Municipal. Se registró una importante asistencia de vecinos de los distintos sectores de la ciudad que se acercaron con sus perros y gatos para acceder de manera gratuita a esta posibilidad. La vacunación tuvo lugar además en los Centros de Promoción Norte, Oeste, Ositos Cariñosos, y Sur; en la Escuela 2 y en las Plazas de los Barrios 25 de mayo y Empleados de Comercio. Como en cada Campaña, desde el área se agradece a todos los vecinos que se acercaron con sus mascotas, comprendiendo la importancia que tiene la prevención de esta enfermedad para la salud pública.

«LAS GUITARRAS SENSIBLES DE FLORES» SE LUCIERON EN EL TEATRO ESPAÑOL Con un repertorio de tango criollo en guitarras, corazón de barrio y poesía, “Las guitarras sensibles de Flores” se presentaron en la sala “Gato” Peters del Teatro Español de nuestra ciudad. Gran nivel artístico fue lo mostrado por los excelentes músicos que arribaron a Las Flores desde Buenos Aires y que en el escenario Edgardo “Pirincho” Rizzo fueron dirigidos en el concierto por el compositor y guitarrista Guillermo Martel. También fue importante poder escuchar los sonidos gardelianos en esta propuesta gestada por la Dirección del Teatro Español que ya se prepara para continuar con otras propuestas artísticas para el resto de la temporada 2026.

JUEGOS BONAERENSES 2026: EL LUNES 13 DE ABRIL COMIENZA LA INSCRIPCIÓN La Secretaría de Deportes informa que, a partir del lunes 13 de abril hasta el 15 de mayo, estará abierta la inscripción para participar en los Juegos Bonaerenses 2026. Los profesores, docentes o delegados de cada institución deberán crear un usuario y presentar las listas de buena fe correspondientes para la etapa local, accediendo al enlace www.plenus.juegos.gba.gob.ar/login.

En tanto que para acceder al reglamento y a la documentación oficial, deberán ingresar a www.juegos.gba.gob.ar

Por informes dirigirse a las respectivas áreas, en el horario de 8 a 14:

– Secretaría de Deportes (Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” – Fernanda Negrete -2244 467598)

– Dirección de Cultura (Gral. Paz 570 – Atahualpa Rodríguez -2244 42-4098-)

– Adultos Mayores (San Martín 480 – Mariano Montes de Oca -2244 511245-)

Recordamos que Las Flores integra la Región XII junto a Azul, Bolívar, Gral. Alvear, Olavarría, Rauch, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo.

NEWCOM: “LOS FÉNIX” SUBCAMPEONES EN EL PROVINCIAL DE RANCHOS Equipos de “Los Fénix”, pertenecientes a la Secretaría de Deportes, ocuparon puestos de privilegio en el Campeonato Provincial de Newcom que se disputó el pasado fin de semana en la localidad de Ranchos. El elenco de la división +50 se consagró subcampeón, mientras que la categoría +60 ocupó la tercera ubicación. De esta manera, los equipos orientados técnicamente por el profesor Aldo Tobio continúan siendo protagonistas en cada presentación, avanzando hasta las instancias decisivas.

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