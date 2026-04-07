7 de abril de 2026

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Casi 300 vecinos firmaron pidiendo la limpieza de terrenos y canales

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5 horas atrás Fm Alpha

La plazoleta del Barrio 25 de Mayo fue epicentro en la tarde de ayer de una juntada de firmas de vecinos de las inmediaciones y de hasta otros puntos de la ciudad que se acercaron para pedir a las autoridades locales una serie de reclamos como la realización de tareas de desmalezamiento en terrenos y espacios públicos, saneamiento y mantenimiento de zanjas, mejoramiento de calles y entubamiento de cunetas. «Gracias a todos los que vinieron desde la otra punta del pueblo a demostrar su apoyo. Porque el problema es del pueblo, no solo nuestro», publicó el vecino Gonzalo Luján en las redes sociales.

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