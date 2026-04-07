7 de abril de 2026

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La Buena Noticia: Loma Negra pasa a capitales argentinos

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Fin de la era brasileña: Marcelo Mindlin ya es oficialmente el nuevo dueño de Loma Negra Casi un año y medio después de haber presentado la primera oferta formal por Loma Negra a sus por entonces accionistas, Marcelo Mindlin es ya oficialmente el nuevo dueño de la mayor cementera de la Argentina. En sociedad con un grupo de inversores internacionales, el fundador de Pampa Energía acaba de concluir con el proceso de reorganización societaria que lo encumbra como quien devolvió para la Argentina a la empresa fundada por Alfredo Fortabat en 1929. El cierre definitivo de la operación marca no solo el tercer cambio de manos de la empresa en los casi 100 años de la compañía, sino también el retorno de la histórica cementera al capital nacional tras dos décadas de gestión brasileña.

Fuente: IProfesional

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