Pre-Federal 2026: en su casa Ferro cantó su primera victoria

El equipo de Las Flores le ganó en el “27 de abril” 2 a 0 a Unión Vecinal Etcheverry de la Liga de Futbol de Chascomús en un partido donde mostró orden y solidez para después golpear en los momentos justos ante un buen rival. Braian Juarez y Mauro Ramos fueron los goleadores en una noche de lluvia y viento, pero de felicidad para toda la gente albiceleste que a pesar del clima acompañó a su equipo.

(Por Flavio Iacomini)

Gran noche futbolística para el conjunto florense que dirige Juan Cruz Candina. Ferrocarril Roca, fue criterioso, experimentado y mostró pasajes de un futbol bien típico de los torneos nacionales de ascenso del interior del fútbol argentino donde apretar los dientes y pelear cada pelota como si fuera la última forma parte de la postal cotidiana en estos escenarios.

La llovizna persistente en el segundo tiempo y la permanente actitud de cerrar los caminos ofensivos del rival, también fue el cuadro que pudo observarse en un encuentro donde a los 25 minutos del primer tiempo, tras un tiro libre de Sergio Cenzano, a la pasada Braian Juárez empujó al gol dejando sin chances al arquero Cabas.

El segundo ferroviario, que desembocó en un loco festejo, lo consiguió por intermedio de Mauro Ramos, que a los 25 de la etapa complementaria, le ganó en la carrera y en el anticipo al arquero Cabas para dejarlo en el camino y definir con todo el arco a su disposición.

La jugada previa del segundo gol la protagonizó Lucas Valdez. El juvenil delantero albiceleste jugó gran partido, pero fue agredido a minutos del final por el lateral izquierdo Zarza, que se fue expulsado por esta mala acción.

Ferro, mostró cosas interesantes, como su solidez defensiva donde Alexio Aguirre, Facundo Díaz, Luis Peón y Santiago Magno jugaron en alto nivel amparados en la figura de un Pablo Abrego que exhibió seguridad y jerarquía en los tres palos.

Se corrió mucho en el medio de la cancha y se pensó también en el arco de enfrente ante un rival con jugadores de gran porte fisco en su mayoría y que no vino a Las Flores a achicarse, pero no obstante esto, Unión Vecinal Etcheverry en varios pasajes se vio superado por el conjunto florense.

Muy buene victoria ferroviaria en su debut en el Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana clasificatorio para el Federal 2026-2027.

Ferro terminó cantando bajo la lluvia en otra noche donde el fútbol de nuestra ciudad volvió a exhibir su crecimiento sostenido en el tiempo. Augurio de un presente y de un futuro de cosas importantes.

Los albicelestes, por la segunda fecha del torneo, el próximo miércoles viajarán a Bartolomé Bavio. Racing de esa localidad del Partido de Magdalena será su segundo y difícil rival del Pre Federal 2026.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Facundo Díaz, Santiago Magno, Alexio Aguirre, Iván Garcete, Luis Peón, Braian Juarez, Emmanuel Tus, Lautaro Acosta, Lucas Valdéz, Sergio Cenzano. Relevos: Ignacio Aguirre, Iván Lozano, Gianfranco Manrique, Enzo Molina, Mauro Ramos, Mauro López, Jorge Coria. D.T: Juan Cruz Candina. Ayudante de campo: Martín Dorronsoro. P.F. Luciano Ponce.

Unión Vecinal Etcheverry: Cabas, Delenarte, Villareal, Luque, Arias, López, Mauriño, Ortiz, Carballo, Poje, Rigaut. Relevos: Otrosky, Imoli, Dosrey, Duplá, Jones, Rosales, Zarza. D.T: Maximiliano Sparavieri. Ayudante de Campo: Federico Caporale. P.F: Víctor Rueda.

Arbitro: Gonzalo López. Líneas. Adrián Navarro y Guillermo Acevedo ( Ayacucho).

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