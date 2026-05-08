8 de mayo de 2026

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Policiales: detienen a un hombre involucrado en el robo de ganado vacuno en El Trigo

4 horas atrás Fm Alpha

En la mañana del día de ayer se llevó a cabo la detención de un masculino oriundo de este medio en marco de una causa caratulado ABIGEATO AGRAVADO – LAS FLORES, con la intervención de UFI 11 y Juzgado de Garantías 1 ambos del Departamento Judicial de Azul. A raíz de una denuncia radicada en esta Dependencia con fecha 27 de enero de 2026 donde denunciante daba cuenta del faltante de 9 vacas con sus terneros, de raza Aberdeen Angus colorado, de su establecimiento rural sito en el Paraje El Trigo. A raíz de tareas investigativas realizadas por el Grupo Táctico Operativo del Comando Patrulla Rural y testimonios recogidos el magistrado interviniente ordenó medidas que fueron cumplimentadas en esta ciudad. Asimismo, se le recuerda a la población que ante cualquier eventualidad puede dirigirse al asiento físico de esta Dependencia sito en Avda. Presidente Perón y Ruta Prov. 30, o bien se puede comunicar al abonado número 454354 o cel. 2244- 502133.-

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