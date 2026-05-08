Cooperativa Eléctrica: corte momentáneo en la plataforma de TV Digital
Se informa a nuestros asociados que se realizará una tarea de mantenimiento sobre la plataforma de CELFTV, conforme al siguiente detalle:
📅 Fecha: 08/05/2026
🕙 Inicio: 10:00 hs
🕦 Finalización estimada: 11:30 hs
⚠️ Impacto esperado:
Durante la ventana de mantenimiento podrán registrarse intermitencias en el servicio debido a cortes momentáneos de conectividad.
🔧 Motivo:
Estas tareas se realizan con el objetivo de asegurar la continuidad, estabilidad y mejora de nuestros servicios.
Agradecemos la comprensión.
Cooperativa de Electricidad de Las Flores — Futurtel – CELFTV