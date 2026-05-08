8 de mayo de 2026

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Cooperativa Eléctrica: corte momentáneo en la plataforma de TV Digital

3 horas atrás Fm Alpha

Se informa a nuestros asociados que se realizará una tarea de mantenimiento sobre la plataforma de CELFTV, conforme al siguiente detalle:

📅 Fecha: 08/05/2026
🕙 Inicio: 10:00 hs
🕦 Finalización estimada: 11:30 hs

⚠️ Impacto esperado:
Durante la ventana de mantenimiento podrán registrarse intermitencias en el servicio debido a cortes momentáneos de conectividad.

🔧 Motivo:
Estas tareas se realizan con el objetivo de asegurar la continuidad, estabilidad y mejora de nuestros servicios.

Agradecemos la comprensión.
Cooperativa de Electricidad de Las Flores — Futurtel – CELFTV

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