La Buena Noticia: Las Flores será sede de la 7ª Exposición Nacional de Aves del Sur del Salado

Del 1 al 5 de julio de 2026, la ciudad de Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, será escenario de la 7ª Exposición Nacional de Aves de Raza, un evento que reunirá a criadores, especialistas y público en general en torno a una de las actividades avícolas más importantes del país. La muestra, organizada por la Comisión Avícola del Sur del Salado -integrada por clubes avícolas de Rauch, Las Flores y Ayacucho-, contará con entrada libre y gratuita y se desarrollará con una nutrida agenda que incluirá jura de aves, exposiciones, remates y actividades sociales. El cronograma comenzará el miércoles 1° de julio a las 8 de la mañana con la apertura de la jura de aves, a cargo de jueces provenientes de Uruguay y La Plata. La actividad continuará el jueves 2 con la evaluación de los ejemplares. El viernes 3 se abrirán las puertas al público desde las 8 horas, mientras que a las 10 se realizará la inauguración oficial en el predio de la Rural local. El sábado 4 será uno de los días centrales, con apertura al público desde temprano, remate de ejemplares de clase pequeña, conejos y afines a partir de las 14, y una cena de gala con show y entrega de premios desde las 20 horas. Finalmente, el domingo 5 se desarrollará la jornada de cierre con apertura al público a las 9, remate general a martillo corrido desde las 10 y el cierre de la muestra previsto para las 18 horas. El evento contará con el acompañamiento de los municipios de Rauch, Ayacucho y Las Flores, además de instituciones vinculadas al sector agropecuario, consolidándose como un espacio de encuentro, intercambio y promoción de la actividad avícola a nivel nacional.

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