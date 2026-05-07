Francisca Abrego y el balance después de consagrarse en el selectivo nacional

La joven palista de 14 años habló con en “El Periodístico” con Ernesto “chino” Varela. La dueña de la presea de oro en los juegos bonaerenses 2024 en Slalom, se refirió al gran resultado obtenido en la ciudad de Colón consagrándose con el primer puesto en el selectivo nacional y campeonato argentino.

“Muy feliz por mis logros, vengo con mucho entusiasmo enfocándome para poder conseguir esto. A veces no me vienen muchas ganas de entrenar pero por respeto a mis compañeros trato de no faltar… Antes de la competencia hay entrenamientos más relajados pero tratamos de darle continuidad a las pruebas antes de la carrera….” Decía en el inicio de la charla.

Sobre su consagración en MDP en el 2024, dijo: “Me adapté en ese momento para el slalom en Mar del Plata e hice lo que pude, este año voy a los Juegos, el año pasado cambiaron las categorías, pero esta vez sí quiero participar…”

También comentó sobre su participación para el Club de Gral. Villegas: “En el grupo nos conocemos todos, nuestros clubes son muy unidos, los compañeros están siempre y no dejamos de acompañarnos todo el tiempo…A mí me gusta más lo que es 1.000 metros que es velocidad, maratón no es mi fuerte…Tengo muchas ganas de seguir con este deporte y seguir creciendo en cada competencia…” Por la participación en distintas embarcaciones y formaciones expresó: “Más allá que sean los mejores es bastante difícil acoplarse con otros palistas, el 4,30 es hasta la categoría menor porque luego viene el K1. Seguramente deje 4,30 para darles lugar a otros que estarán en esa categoría… En junio hay una regata en La Plata y luego un concentrado para el equipo nacional, está por definirse si se hace el sudamericano…Agradezco a Juani, Hugo (Rosas), mi familia, mis compañeros que son lo mejor que tengo y mis amigas que siempre me apoyan con mensajes y llamados…” Afirmaba la joven palista.

AUDIO COMPLETO DE FRANCISCA ABREGO

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